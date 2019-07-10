السلطات المصرية تفرج عن 6 فلسطينيين معتقلين في سجونها

أفرجت السلطات المصرية، مساء أمس الإثنين، عن 6 فلسطينيين من قطاع غزة، معتقلين في سجونها منذ سنوات.

وقال مصدر امني بمعبر رفح بأن المفُرج عنهم وصلوا إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوب القطاع مساء أمس، وجرى تسليمهم للامن الفلسطيني.

وأوضح المصدر أن أحد المفرج عنهم قضى 10 سنوات في السجون المصرية، وكانوا اعتقلوا جميعا في أوقات متفرقة على تهم متعددة.

وأكد المصدر ان احد المفرج عنهم من مدينة رفح، وآخر من خانيونس جنوب القطاع، وثالث من مخيم المغازي، ورابع من قرية المغراقة وسط القطاع والاخيرين من سكان مدينة غزة.