الإفراج بشروط عن فتى مقدسي مصاب

قضت محكمة الصلح الإسرائيلية غرب القدس المحتلة بالإفراج عن الفتى المصاب الأسير علي بلال طه بشرط الحبس المنزلي ودفع كفالة مالية قيمتها ١٥٠٠ شيكلا.

وذكر المحامي محمد محمود من هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن المحكمة قررت الإفراج عن طه بشرط الحبس المنزلي قيد العلاج في مستشفى" شعاري تصيدق".

وأضاف أن المحكمة فرضت على والده دفع كفالة مالية قيمتها ١٥٠٠ شيكل، والتوقيع على كفالة قيمتها ٨ آلاف شيكل.

ولفت إلى أن المحكمة سمحت بزيارة علي في المستشفى، وإزالة حراسة الشرطة الإسرائيلية عنه، بعد أن وجهت ضده تهمة رشق الحجارة.

وكان الفتى علي بلال طه (١٥عامًا) أصيب بعيار ناري دمدم في ساقه اليمنى، وشظايا بساقه اليسرى، بعد إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه خلال مواجهات اندلعت داخل الحاجز العسكري بمخيم شعفاط الاثنين الماضي.

وأفاد عم المصاب موسى طه أنه أجريت لعلي عمليتين جراحيتين في ساقه اليمنى، وجرى تنظيف الجروح من ساقه اليسرى المصابة بالشظايا.

وأشار إلى أنه من المقرر إجراء عملية جراحية ثالثة للفتى علي في ساقه اليمنى، صباح اليوم.

وكانت مواقع التواصل تداولت مقطع فيديو للفتى علي طه لحظة إصابته داخل حاجز شعفاط، وكيفية اعتقال جنود الاحتلال له بعد إصابته بوحشية، إذ قاموا بجره أرضًا دون تقديم الاسعافات اللازمة له.