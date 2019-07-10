الأسير فادي الحروب ينضم لقائمة المضربين عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

أفادت هيئة شؤون الأسرى المحررين، اليوم الأربعاء، بأن الأسير فادي يوسف الحروب من دير سامت قرب مدينة دورا جنوب الخليل، قد دخل إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ مطلع الشهر الحالي احتجاجاً على إحالته للاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميته البالغة 10 أشهر.

ولفتت الهيئة، في بيان صحفي، إلى أن الأسير الحروب أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن 4 سنوات، وقد أعاد الاحتلال اعتقاله بتاريخ 5/9/2018، وهو متزوج ولديه 3 أبناء، ويعاني من أمراض عديدة أبرزها التشنجات والضغط واوجاع بالصدر وبحاجة إلى رعاية طبية خاصة ودخول المستشفى .

وبينت الهيئة، أن كلا من الأسير جعفر إبراهيم عز الدين" 48 عاما، من جنين، يواصل اضرابه عن الطعام ضد اعتقاله الاداري منذ السادس عشر من الشهر الماضي، وهو معتقل منذ يناير وصدر بحقه قرار إداري بعد انتهاء محكوميته، وقد فقد 14 كيلوغرام من وزنه، ويعاني من التعب الشديد وأوجاع في الرأس ومختلف أنحاء الجسد، ويقبع في العزل الانفرادي بسجن مجدو بظروف صعبة.

كما يواصل الأسير "أحمد عمر زهران" 25 عاما من قرية دير ابو مشعل برام الله، إضرابه لليوم الثامن عشر على التوالي ضد اعتقاله الإداري، الذي جدد له مرتين دون تهمة، إضافة الى ثلاثة أسرى انضموا الى قائمة المضربين عن الطعام منذ مطلع الشهر الحالي وهم: الأسير الطالب في جامعة بيت لحم محمد نضال ابو عكر (22عاماً) من بيت لحم وكان اعتقل بتاريخ 1/11/2018 وصدر بحقه قرار اعتقال اداري وجدد له مرتين، والأسير "مصطفى الحسنات" من بيت لحم، المعتقل منذ 5/6/2018، وصدر بحقه قرارا اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وجدد له 3 مرات متتالية، والأسير المقدسي "حذيفة حلبية " 33 عاما من ابو ديس شرق القدس، والذي اعيد اعتقاله بتاريخ 18/5/2018 وصدر بحقه قرار اعتقال اداري وجدد له مرتين، ويعاني من ظروف صحية سيئة، ويقبع الثلاثة في زنازين العزل في سجن النقب.