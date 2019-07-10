جنود الاحتلال ومستوطنون يقتحمون منزل عائلة صيام في سلوان لإخلائه

اقتحمت مجموعة من عصابات المستوطنين تحرسها قوة عسكرية معززة صباح اليوم الأربعاء، منزلاً يعود لعائلة صيام المقدسية في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في محاولة لإخلائه لصالح المستوطنين.

وقال مراسلنا إن المستوطنين شرعوا بتفريغ المنزل تحت تهديد السلاح والقوة العسكرية.

يذكر أن قضية المنزل تم تداولها في أروقة قضاء الاحتلال لأكثر من ربع قرن، وما زالت العائلة المقدسية متمسكة بمنزلها وترفض اخلاءه.

وفي تطور لاحق اعتقلت قوات الاحتلال مدير مركز معلومات وادي حلوةجواد صيام، وهددت باعتقال المزيد من أفراد العائلة، في الوقت الذي ارتفعت فيه حدة التوتر في المنطقة، وسط اغلاقٍ كامل لكل الطرق المؤدية الى حي وادي حلوة.