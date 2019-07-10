مقتل شاب بجريمة طعن في اللد

قتل عبد البدوي إدريس (26 عاما)، جراء تعرضه صباح اليوم الأربعاء، إلى جريمة طعن في مدينة اللد، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته على الفور، فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة.

وتلقت طواقم الطبية بلاغا عن شاب جريح في اللد، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان، وقدمت الإسعافات الأولية لشاب وصفت جراحه بالخطيرة جدا، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

إلى ذلك، شرعت الشرطة التحقيق في حيثيات وملابسات الحادث، حيث قدرت التحقيقات الأولية أن الشاب تعرض لعملية طعن بسكين ما أدى إلى مصرعه.

يشار إلى أن الشاب أسامة، وهو شقيق الشاب المغدور عبد البدوي، اختفت آثاره في عام 2011 وحتى اليوم لم يعثر عليه.

يذكر أن جريمة قتل سجلت، أمس الثلاثاء، في مدينة الطيبة، حيث قتل عبد السلام جابر (57 عاما) في جريمة إطلاق نار بمنطقة مسجد العلم والإيمان في المدينة.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي 31 بينهم 6 نساء منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.