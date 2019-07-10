واشنطن "تقلل" من أهمية اجتماع ترامب وكيم الأخير

صرحت الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء بأن اللقاء الأخير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على الحدود بين الكوريتين، كان لقاء وليس قمة أو مفاوضات.

وقالت مورغان أورتاغوس المتحدثة باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي: "لم تكن قمة، ولم تكن مفاوضات. لقد كان لقاء بين قائدين"، مضيفة: "لكن، بالطبع، كان هذا يوما مميزا وتاريخيا كما أعتقد، ولكثير من الناس حول العالم".

وتمخض عن الاجتماع اتفاق لاستئناف المفاوضات حول إنهاء برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بعد انهيار المحادثات في القمة الثانية في هانوي.

أثار الاجتماع في المنطقة منزوعة السلاح في 30 يونيو الماضي التساؤلات حول ما إذا كان يمثل قمة شبيهة بما شهداه سنغافورة في يونيو 2018، وفيتنام في فبراير من هذا العام.

وقالت الولايات المتحدة، إن قمة ثالثة يمكن أن تنعقد إذا حدث تقدم في المحادثات على مستوى العمل، التي من المتوقع انعقادها في منتصف يوليو الحالي.