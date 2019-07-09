هو أكثر أنواع الفواكه استهلاكاً حول العالم، يتميز بطعمه اللذيّذ وألوانه المُختلفة فمنه الأحمر، والأصفر، والأخضر، كما يتميز باستخدامه بعدة طرق فيمكن أكله كما هو، أو صنع عصير التفاح أو المربى منه.

وكما أنه يدخل في تحضير الكثير من أنواع الحلوى لا سيما الفطائر، ويتميز بقيمة غذائيّة عالية، إذ يحتوي على العديد من الفيتامينات، والبروتينات، والألياف، والكربوهيدرات، كما أنه قليل السعرات الحراريّة، لا سيما إذا أُكل مع قشره الذي يتركز فيه عدد لا بأس به من العناصر الغذائيّة المهمة.

ومن فوائد التفاح للمعدة، أنه يعتبر من أكثر الفواكه التي تعود بالكثير من المنافع والفوائد على المعدة وخاصة الأخضر، فهو يحتوي على الكثير من الألياف التي تسهل حركة الأمعاء، مما يقلل من اضطرابات المعدة مثل: الحموضة، والإمساك، وتجمع الغازات، وعسر الهضم.

وكما أن الانتظام على تناول التفاح يلين الأمعاء، إذ إنه يحسن عمليّة الهضم، ومن جهة أخرى أثبتت دراسات صينيّة أن التفاح يقتل ما يقارب ست وأَربعين بالمائة، من الخلايا السرطانيّة في القولون.