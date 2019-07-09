"التربية" تُعلن عن موعد نتائج الثانوية العامة "الانجاز"

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول موعد إعلان نتائج الثانوية العامة "الإنجاز" في الضفة الغربية وقطاع غزة للعام 2019.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" سيتم الاعلان عنها خلال النصف الثاني من هذا الشهر.

في السياق، توقّع مدير عام القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم العالي، الدكتور محمد عواد، أن يتم الاعلان عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة (الإنجاز) 2019 خلال الأيام المقبلة.



وأوضّح عواد، في تصريحات صحفية"، أنه سيتم الاعلان عن النتائج عبر أرقام الجلوس فقط، مشيرًا إلى أن العشر الأوائل في كافة التخصصات وأرقام جلوسهم ستكون مذكورة في البيان الصحفي، فيما نفى أن يكون تم تحديد موعد للإعلان عن النتائج.