واشنطن تفرض عقوبات على ثلاثة من قيادات حزب الله

وضعت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء ثلاثة من كبار الشخصيات في حزب الله اللبناني على قائمة العقوبات منهم عضوان بالبرلمان اللبناني ومسؤول أمني مكلف بالتنسيق بين حزب الله والأجهزة الأمنية في لبنان.

وهذه هي المرة الأولى التي يدرج فيها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أعضاء بالبرلمان اللبناني على قائمة العقوبات التي تستهدف أشخاصا تتهمهم واشنطن بتقديم الدعم لـ "منظمات إرهابية".

وتصنف واشنطن حزب الله بأنه "منظمة إرهابية".

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إنه أضاف أمين شري ومحمد حسن رعد وكلاهما عضو بالبرلمان اللبناني إلى قائمة العقوبات لأنهما يعملان لحساب حزب الله.

وفي تحرك غير معتاد نشر المكتب أيضا صورا لهؤلاء الأشخاص منها صورة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وهو يضع ذراعه حول كتف شري.

وقال المكتب إن العقوبات شملت أيضا وفيق صفا مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله المسؤولة عن التنسيق مع أجهزة الأمن اللبنانية.

وبموجب الإجراء الذي اتخذته الخزانة الأمريكية فإنه يحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل مع الشخصيات الثلاثة ويجمد أي أصول ربما تكون لديهم في الولايات المتحدة. كما يحد أيضا من قدرتهم على الاستفادة من النظام المالي الأمريكي.

وقال مسؤول في إدارة ترامب أطلع الصحفيين على العقوبات إن الولايات المتحدة ترغب في أن يكون للإدراج “تأثير قوي“ على أي شخص يتعامل مع حزب الله.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية ”الرسالة مفادها أن على بقية أعضاء الحكومة اللبنانية وقف التعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين أدرجناهم اليوم (على قائمة العقوبات)“.