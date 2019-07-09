وفد أمني مصري يلتقي عباس الخميس لمناقشة المصالحة

أعلنت حركة فتح، اليوم الثلاثاء، أن الوفد الأمني المصري سيجري زيارة الخميس المقبل، للقاء رئيس السلطة محمود عباس.

وأوضح عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الله عبد الله، في تصريح لوكالة الأناضول، أن "الوفد الأمني سيلتقي الرئيس عباس، للتباحث في ملف المصالحة الفلسطينية مع حركة حماس"، متوقعا أن "يرأس الوفد وكيل جهاز المخابرات المصرية أيمن بديع وأن يضم مسؤول الملف الفلسطيني بالجهاز أحمد عبد الخالق".

وفي وقت سابق، أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني لإذاعة "صوت فلسطين"، أن الوفد الأمني المصري يحمل أفكارا جديدة لتطبيق المصالحة، مبينا أن "الأفكار تتعلق بالجدول الزمني الذي تم التوافق عليه مع حركة حماس في القاهرة عام 2017".

لكن مسؤولا في منظمة التحرير الفلسطينية، تحفظ على نشر اسمه، قلل من إمكانية أن يطرح وفد المخابرات حلولا مختلفة، أو وسائل جديدة تدفع نحو تحقيق المصالحة.

وقال المسؤول، في تصريح للأناضول، الثلاثاء، إن مصر انشغلت على مدى الفترة الماضية بقضية التهدئة بين الفصائل وإسرائيل، وأن جهودها في إطار المصالحة لن تحقق "اختراقا"، في ظل تمسك الطرفين (فتح وحماس) بمواقفهما.

ولم يصدر عن السطات المصرية أي تعقيب بخصوص ما ذكره المتحدثون الثلاثة.