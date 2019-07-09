اشتية: سنستخدم عملة رقمية مشفرة لتجاوز العقبات الإسرائيلية

قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن حكومته بصدد استخدام "عملة رقمية ومشفرة"، لتجاوز العراقيل "الإسرائيلية".

وأضاف اشتية في تصريحات صحفية: "نحن بصدد الذهاب إلى العملة الرقمية والمشفرة، وسنعمل على أن نكون من رواد كل شيء لا يستطيع الاحتلال أن يعرقلنا فيه"، ولم لم يقدم مزيدًا من الإيضاحات حول طبيعة هذه العملة، أو وقت تداولها.وتستخدم السلطة الفلسطينية حاليًا، الشيكل الإسرائيلي كعملة رسمية، إضافة إلى عملات أخرى، كالدينار الأردني واليورو الأوروبي والدولار الأمريكي.

وتبحث الحكومة الفلسطينية عن استحداث آلية مدفوعات غير العملة الإسرائيلية، لتجنب مشاكل مرتبطة بفائض الشيكل في السوق المحلية، في الوقت الذي أكد اشتية في في كلمة له خلال افتتاحه "مركز فلسطين للاستجابة لطوارئ الحاسوب"، بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، أن حكومته تعمل على تحويل الحكومة الإلكترونية إلى واقع ملموس يشعر به الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة العمل على "حفظ المعلومات في المؤسسات الرسمية". مشيرًا إلى أن "اختراق المعلومات هو جزء من الحرب الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية".

وأردف: "الاحتلال يحبط كل محاولة لدولة فلسطين من شأنها اللحاق بالركب العالمي المتقدم، ويسعى لتحويلنا لعالم بطيء، ولكن الشعب الفلسطيني لن تحبطه إجراءات الاحتلال، وسيبقى يقاتل حتى نصبح في العالم السريع".

واستطرد: "يتحدث العالم اليوم عن الجيل الخامس، وقطاع غزة لم يصله الجيل الثالث بعد، وذلك لأن الاحتلال يعلم علم اليقين معنى التقدم التكنولوجي عند الشعب الفلسطيني".

وتابع: "نحن نخوض عدة حروب، تتمثل في الحرب على الجغرافيا والأرض، والحرب على الاعتراف، وعلى الرواية، وتعتبر معركتنا في القدس، وهجمات المستوطنين جزء من هذه الحرب، ويسعون لتزوير هذه الرواية، وعلينا ان نحافظ عليها".