لأول مرة.. فلسطيني يشغل منصب قاضي قضاة بالولايات المتحدة

يعد إنجاز "رشيدة طليب"، التي تعد أول نائب من أصول فلسطينية، ينجح بالوصول إلى الكونغرس الأمريكي، أدى القاضي عبد المجيد عبد الهادي، اليمين القانونية، قاضيا لقضاة مدينة باترسون في ولاية نيوجيرسي الأميركية، كأول فلسطيني في الولايات المتحدة يصل إلى هذا المنصب الهام.

وأمضى القاضي عبد الهادي، ابن بلدة "دير دبوان" شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، أعوام عديدة، مدعيا عاما، ثم قاضيا للمدينة لمدة 5 سنوات، قبل أن يصبح قاضيا للقضاة في مدينة باترسون.

وأعرب رئيس بلدية باترسون أندريه صايغ، عبر صفحته الشخصية على "الفيس بوك"، عن فخره بتعيين عبد الهادي قاضيا للقضاة، كأول فلسطيني أميركي في الولايات المتحدة، معتبرا ذلك حدثا تاريخيا.

وكانت رشيدة طليب، تمكنت من الوصول للكونغرس الأمريكي، كأول نائب من أصول فلسطينية، بعد فوزها في الانتخابات التمهيدية، للحزب الديمقراطي، في مدينة ديترويت.

ووالد رشيدة من مواليد بلدة بيت حنينا شرق مدينة القدس المحتلة، وعاش فترة في نيكاراغوا قبل قدومه إلى ميشيغين، بينما تنحدر والدتها من قرية "بيت عور الفوقا" من محافظة رام الله بالضفة الغربية.