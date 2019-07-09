حظر_ببجي_في_السعودية يتصدر مواقع النواصل الاجتماعي في المملكة

تصدر هاشتاغ #حظر_ببجي_في_السعودية وسائل التواصل الاجتماعي مجدداً في المملكة حيث حصد هذه المرة نحو 60 ألف تغريدة.

واستخدمت الغالبية العظمى من المتفاعلين هذا الهاشتاغ للحث على حظر اللعبة بعد تداول أنباء غير مؤكدة عن أعتزام السلطات السعودية حظرها.

واعتبر هؤلاء أن اللعبة تشكل خطراً على المجتمع السعودي رغم شعبيتها الكبيرة.

وقالوا إن لها أضرارا نفسية واجتماعية تطال المنخرطين فيها لما تنطوي عليه من عنف وتنمر.

وكانت اللعبة الإلكترونية قد ظهرت في عام 2017 وانتشرت على نطاقٍ واسع في عدد من الدول العربية، إذ تتوفر فيها خاصية اللعب الجماعي الذي يتيح للاعبين الهبوط الافتراضي بواسطة مظلات على جزيرة ومن ثم البحث عن أسلحة ووسائل قتالية لاستخدامها من أجل إبادة الآخرين وتحقيق النصر.

و في المقابل، عبر بعض المغردين عن سخطهم و استيائهم من من دعوات الحظر، معتبرين أن اللعبة تعد إحدى وسائل الترفيه والتسلية القليلة في البلاد.