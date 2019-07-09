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راتب شهري لكل جدة ترعى أحفادها في تركيا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:25 - 09 يوليو 2019
تركيا تركيا
بنك فلسطين
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قررت الحكومة التركية البدء في صرف راتب شهري لـ”الجدات” اللاتي يتولين رعاية أبناء بناتهم أو زوجات أولادهم العاملات وذلك في محاولة لمنع اضطرار الأمهات لترك العمل من أجل التفرغ إلى تربية الأبناء.
وكشفت وزارة العمل والضمان الاجتماعي أن الراتب سيكون 425 ليرة تركية وأن القرار الجديد سوف يطبق في 10محافظات تركية في مرحلته الأولى وسوف يشمل 60 ألف عائلة تركية.
وتأتي هذه الخطوة من الحكومة التركية في إطار مساعيها لدعم الأسر التركية ومساعدة الأمهات العاملات على الاستمرار في العمل مع تأمين أفضل رعاية ممكنة للأطفال، حيث تشجع الحكومة المواطنين على إنجاب ثلاثة اطفال بالحد الأدنى وتتخذ العديدمن الخطوات التشجيعية.

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