ليبرمان: من لا يعرف التعامل مع غزة لن يعرف التعاون مع ايران

قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، صباح اليوم الثلاثاء، إن "من لا يعرف التعامل مع غزة لن يعرف التعامل مع إيران".

ونقل موقع "مفزاك لايف" عن ليبرمان قوله: "خلال ٢٤ ساعة الماضية، اكتشف نفق من غزة، واخترقت حوامة قادمة من غزة الأجواء الإسرائيلية".

وأضاف ليبرمان متسائلا "ماذا كانت ردة الفعل المناسبة لرئيس الحكومة؟ كانت بإدخال أموال ومواد ثنائية الاستخدام لتصنيع الصواريخ لتصل مباشرة إلى أيدى الإرهابيين في غزة".

وتابع قائلا "نتنياهو هو أفضل متحدث في العالم فيما يخص الموضوع الإيراني، ولكن على الصعيد العملي، من لا يعرف التعامل مع التهديد الغزي ليس بمقدوره التعامل مع التهديد الإيراني"