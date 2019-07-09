منظمة الصحة العالمية تضيف علاجات للسرطان والجلطات

نشرت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء قائمة محدثة ”للأدوية الضرورية“، وأضافت لها أدوية السرطان والجلطات والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض التهاب الأمعاء.

تضمنت القائمة خمسة علاجات جديدة للسرطان بناء على تحسينها لمعدلات البقاء على قيد الحياة وتستخدم هذه الأدوية لعلاج أورام الرئة والدم والبروستاتا السرطانية.

وأوصت أيضا باستخدام اثنين من العلاجات المناعية الجديدة، وهما نيفولوماب وبمبروليزوماب، اللذين ساهما في تسحين معدلات البقاء على قيد الحياة بنسبة 50 بالمئة للمصابين بالأورام الميلانينية المتأخرة والتي كانت غير قابلة للشفاء حتى وقت قريب.