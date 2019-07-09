اعلان غريباً لـ مايكروسوفت يُشعل الانترنت

أشعلت شركة مايكروسوفت الإنترنت الأسبوع الماضي عندما طرحت إعلانا غريبا عن "ويندوز 1.0 الجديد كليا"، الذي صدر أول مرة قبل 33 سنة، والآن بتنا نعرف السبب.

الأمر، كما اتضح لاحقا، يتعلق بمسلسل الغموض الشهير "سترينجر ثينغز" (أشياء غريبة) الذي يُبث على شبكة نتفليكس.

فاحتفالا بعودة الجزء الثالث من المسلسل الذي تدور أحداثه في 1985، سنة إطلاق ويندوز، تطرح الشركة تطبيق "ويندوز 1.11"، الذي يضم برنامج الرسام الشهير (paint) وبرامج تيرمينال (Terminal)، وكذلك أحاجي ومحتويات حصرية تستند إلى مسلسل سترينجر ثينغز.

وفي وقت لاحق من هذا الشهر، ستدير مايكروسوفت "مخيم المعرفة" (Camp Know) في متاجرها وعلى الإنترنت، حيث سيتمكن الأطفال فوق سن 13 سنة من خوض ورشتين تحملان طابعا تقنيا نابعا من المسلسل وشخصياته.

والورشتان -اللتان ستنطلقان يوم 20 يوليو/تموز الجاري- هما واحدة لبرمجة الألعاب تحت اسم "rule the arcade"، والثانية للنمذجة ثلاثية الأبعاد وصناعة الأفلام تحت اسم "Strange-ify Your World".

وأخيرا، فإن عشاق المسلسل سيحصلون على فرصة الفوز بجازة حزمة "سترينجر ثينغز" الكبرى، وهي "صندوق أركيد سترينجر ثينغز"، وجهاز إكس بوكس ون إكس جديد، وعضوية لمدة 12 شهرا في "إكس بوكس غيم باس ألتيميت".

ومن أجل فرصة الفوز بإحدى تلك الجوائز، عليك إعادة تغريد أو الإعجاب بمنشور "سترينجر ثينغز" على قناة إكس بوكس في توتير أو فيسبوك وذلك قبل 15 يوليو/تموز الجاري.

ولتجربة ويندوز 1.11 يمكن الوصول لصفحة تحميل التطبيق بالنقر على هذا الرابط، ومنه انقر على "احصل على التطبيق" (Get the app) وسيؤدي ذلك إلى فتح صفحة التطبيق على متجر مايكروسوفت، علما أن التطبيق لن يكون متاحا للتحميل إلا إذا كنت تملك ويندوز 10 الإصدار 10240.0 أو أعلى.