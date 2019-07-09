نتنياهو يحذر إيران: طائراتنا تستطيع الوصول لأي مكان

حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الثلاثاء، الجمهورية الإسلامية "إيران" من أنها في مرمى الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وأضاف نتنياهو خلال جولة له في إحدى قواعد سلاح الجو الإسرائيلي: "أنا في جولة مثيرة جدا في قاعدة لسلاح الجو أرى أجهزتنا القتالية وطائراتنا وهنا من خلفي طائرات "إف 35"، التي تعتبر الأكثر تطورا في العالم.

وتابع: "إيران تهدد في الآونة الأخيرة بتدمير إسرائيل من الأفضل لها أن تتذكر أن هذه الطائرات تستطيع الوصول إلى مكان في الشرق الأوسط وأيضا إلى إيران وبالتأكيد إلى سوريا".

وتأتي تصريحات نتانياهو في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني تطورات متسارعة، خصوصا مع خطوات إيران المتتالية لزيادة تخصيب اليورانيوم بعد انسحاب الولايات المتحدة الامريكية من الاتفاق النووي.

وتنظر إسرائيل بخطورة لاحتمال امتلاك إيران سلاحا نوويا، وتعتبر أن الأمر يمثل تهديدا وجوديا لها.