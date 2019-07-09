والد هدار يكشف: لهذا السبب أقمت جنازة وبيت عزاء

قال والد الضابط الإسرائيلي الذي فقدت آثاره في قطاع غزة "هدار جولدن"، إن "العائلة أقامت جنازة وبيت عزاء لهدار من أجل حجب صورة النصر عن حركة حماس ".

ونقلت اذاعة جيش الاحتلال عن البرفسور سمحا جولدن والد هدار قوله: " لقد دفنا ما حددته الشريعة اليهودية، وليس هدار"، مضيفا "أردنا بذلك منع حصول حماس على صورة المنتصر، بعد 50 يوما من القتال".

وفي ذات السياق، هاجم البرفسور جولدن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واتهمه بأنه لا يتحدث أبداً عن الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف سمحا جولدن أن "نتنياهو لا يفهم، ويريد المساس بعائلات الجنود المفقودين، وتجاهل قضيتهم وتركهم بأيدي الأعداء"، وذلك وفق ما نقله موقع عكا.

وكان الاحتلال قد أعلن فقدان الضابط الإسرائيلي هدار غولدين خلال اشتباك مع كتائب القسام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة إبان حرب صيف 2014 على قطاع غزة، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتله في حينها.