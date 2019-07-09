غزة: الإعدام شنقاً لمدان بقتل المجني عليه أنور عوض

أصدرت محكمة بداية غزة الثلاثاء، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.

وأدانت هيئة المحكمة المدان بالتهم المسندة إليه في لائحة الاتهام حيث حكمت بمعاقبة المواطن (ج/م) بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة السلاح المستخدم بالواقعة وذلك عن تهمة القتل قصداً ومحاولة القتل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وحمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون، وجاء الحكم بعد عدة جلسات محكمة مطولة تم خلالها سماع بيّنات الإثبات والدفاع.

يذكر أن المدان قتل المجني عليه بتاريخ 19/02/2018 في مخيم جباليا بواسطة مسدس وأطلق النار عليه بشكل مباشر مما أدى لإصابته في عنقه إصابة خطيرة توفى على أثرها حسب تقرير الصفة التشريحية.