مسؤول إسرائيلي يهاجم نتنياهو: أسرانا لن يعودوا بهذه الطريقة للأبد

شن المنسق الاسبق لشؤون الأسرى والمفقودين في جيش الاحتلال الإسرائيلي "ليئور لوتن" هجوماً شديد اللهجة ضد حكومة بنيامين نتنياهو في إدارة ملف الجنود الأسرى لدى حركة حماس.

وقال لوتن خلال مشاركته في مناسبة تخص الجندي الإسرائيلي الاسير في غزة هدار غولدن" لن يتم اعادة الجنود للأبد من غزة في إطار توقيع اتفاق تسوية مع حركة حماس".

ووجه لوتن رسالة إلى حكومة نتنياهو جاء فيها: "إن ما تقوله الحكومة بانها ستعيد جنودنا خلال اتفاق تسوية مع حماس هي مقوله مضلله، ولن يتم اعادتهم بهذا الشكل للأبد، أنا اتوقع من القيادة الاسرائيلية إن لم يكن بقدرتها التدخل عسكريا للإفراج عن اسرانا فعليها إبرام صفقة تبادل أسرى ليست كـ"صفقة شاليط" بل صفقه جيدة فالوقت لا يلعب لصالحنا".

فيما قال ضابط كبير في جيش الاحتلال: "لن يتم إعادة هدار غولدن واورن شاؤول مقابل منح غزة منشأة لتحلية المياه"، وفقاُ لصحيفة هآرتس وموقع المستوطنين 7