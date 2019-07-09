مع اقتراب موعد إطلاقه.. ماذا تعرف عن بديل هواوي لـ"أندرويد"؟



أكد الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي" رن تشنغ فاي، أن نظام تشغيل الشركة "Hongmeng"، سيكون أسرع من نظامي تشغيل أبل وأندرويد، مشيرا إلى بعض المزايا الخاصة بهذا النظام.

وأوضح تشنغ فاي أن النظام الجديد سيكون قابلا للاستخدام ليس فقط على الهواتف الذكية ولكن على أجهزة التوجيه ومفاتيح الشبكة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر، وحتى مراكز البيانات.

وبدأت "هواوي" العمل على نظام Hongmeng، بعد إدراج الحكومة الأميركية الشركة الصينية علىالقائمة السوداء، مما يمنعها من استخدام نظام تشغيل أندرويد التابع لشركة غوغل الأميركية.

وعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأعلن الأسبوع الماضي أنه يمكن للشركات الأميركية بيع معداتها إلى "هواوي"، طالما أن المعاملات التجارية "لا تتسبب بمشكلات وطنية كبيرة وطارئة، ولكن الشركة الصينية ظلت عازمة على إصدار نظام التشغيل الخاص بها.