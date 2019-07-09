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المالية: بدء صرف مستحقات المشافي دون الحاجة لتازيم الازمة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:07 - 09 يوليو 2019
وزارة المالية وزارة المالية
بنك فلسطين
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كشفت مصادر في وزارة المالية أنَّ الوزارة بدأت بصرف مستحقات المستشفيات الحكومية والخاصة في فلسطين.

وقالت المصادر لوكالة معا الإخبارية المحلية أنها شرعت قبل الازمة التي اثارها اتحاد المشافي بصرف المستحقات وبشكل تدريجي، مضيفا" الوزارة بدأت فعلا بصرف المبالغ المستحقة لكن ليس دفعة واحدة ...كل شهر مبلغ محدد ودون الحاجة لتأزيم الازمة. ".

وكان اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية الاهلية والخاصة حذر في بيان له اليوم من انهيار القطاع الصحي.

وقال الاتحاد في بيان له، اليوم الثلاثاء، ان صبر اتحاد المستشفيات الاهلية والخاصة نفذ صبره على الوعود منذ اشهر لدفع مستحقات هذه المستشفيات والتي تراكمت منذ ما يزيد على 3 سنوات، فلم يتم اغلاق ديون هذه المشافي لسنة 2016 وبلغت هذه المبالغ حتى الان اكثر من 500 مليون شيكل.

لكن مصادرنا اكدت ان وزارة المالية بدأت فعلا وتسير وفقا للإجراءات وشرعت بتسديد الديون قبل اثارة الازمة من قبل المشافي.

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