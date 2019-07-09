بالأسماء: آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية في غزة اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح البري الواقع أقصى جنوب قطاع غزة ليوم غد الاربعاء 10 يوليو 2019.

وأكدت الداخلية في غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري غدا سيكون للحافلة السادسة إضافة للحافلتين السابعة، والثامنة حتى الرقم (100) من كشف (7/4).

ودعت لضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما طالبت داخلية غزة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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