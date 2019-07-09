الاحتلال يعلن منطقة النفق منطقة عسكرية مغلقة

قالت مصادر عبرية، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أعلن منطقة العثور على النفق مقابل مجمع "أشكول" الاستيطاني منطقة عسكرية مُغلقة.

وأوضح موقع "مفزاك"، أنه بموجب القرار العسكري يحظر على المزارعين "الإسرائيليين" التوجه للأراضي القريبة من السياج الفاصل.

وكان الناطق باسم جيش الاحتلال، قد زعم أمس الاثنين عثور قواته على نفق جديد، بالمنطقة الحدودية جنوبي قطاع غزة.

وبحسب القناة الـ13 العبرية، فإن النفق مخترق للأراضي المحتلة عام 48، من منطقة كرم أبو سالم، ويصل إلى منطقة المجلس الإقليمي أشكول بالغلاف.

وبحسب القناة العبرية، تم الكشف عن هذا النفق الجديد، خلال عمليات الحفر، لبناء الجدار الأرضي العائق على حدو القطاع.

ونقلت القناة العبرية، عن الناطق باسم الجيش قوله: "تقوم قواتنا الآن بفحص مسار النفق، لمعرفة عمقه وطوله"، وأضاف: "النفق لم يكن مؤهلا للعمل بعد".

وأشارت القناة العبرية، إلى أن هذا النفق، هو رقم 18، الذي يتم اكتشافه على حدود قطاع غزة، منذ الحرب الأخيرة على غزة، صيف العام 2014.