وجه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، انتقادًا شديد اللهجة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد إعلان جيش الاحتلال الكشف عن نفق جديد للمقاومة الفلسطينية على حدود غزة.

وقال ليبرمان عبر صفحته على "فيسبوك": "من لا يعرف كيف يعالج أمر غزة، لا يعرف معالجة أمر إيران".

وأضاف: "بالأمس تم الكشف عن نفق آخر قرب غزة، وطائرة مسيرة تسللت من غزة للأراضي الإسرائيلية، وماذا كان رد نتنياهو على هذه الأحداث؟ كان هبر إدخال أموال ومواد ثنائية الاستخدام ليد الإرهابيين لتصنيع الصواريخ".

وتابع: "نتنياهو همه الملف الإيراني ولكن على أرض الواقع لا يستطيع مواجهة غزة".

ليبرمان يفتح النار على نتنياهو بسبب غزة

وجه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، انتقادًا شديد اللهجة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد إعلان جيش الاحتلال الكشف عن نفق جديد للمقاومة الفلسطينية على حدود غزة.

وقال ليبرمان عبر صفحته على "فيسبوك": "من لا يعرف كيف يعالج أمر غزة، لا يعرف معالجة أمر إيران".

وأضاف: "بالأمس تم الكشف عن نفق آخر قرب غزة، وطائرة مسيرة تسللت من غزة للأراضي الإسرائيلية، وماذا كان رد نتنياهو على هذه الأحداث؟ كان هبر إدخال أموال ومواد ثنائية الاستخدام ليد الإرهابيين لتصنيع الصواريخ".

وتابع: "نتنياهو همه الملف الإيراني ولكن على أرض الواقع لا يستطيع مواجهة غزة".