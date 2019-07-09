الاولى من نوعها في قطاع غزة.. مزرعة متخصصة في إنتاج الزعتر شمال غزة

قالت وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء، ان مزرعة إبراهيم أبو فرينة ( أبو هاني ) والواقعة في مدينة بيت حانون هي المزرعة الأولى والمتخصصة في إنتاج محصول الزعتر في محافظة شمال غزة ، وتقدر المساحة المزروعة بالزعتر في هذه المزرعة حوالي 40 دونماً .

وقال فرينه أنه قام بزراعة محصول الزعتر قبل عامين على مساحة لا تتعدى الثلاث دونمات وذلك في المسافات البينة بين أشجار الزيتون والعنب في مزرعته وبين أن الفكرة جاءت بهدف استغلال المساحات بين الأشجار والاستفادة منها وبالحديث عن آلية تسويق المنتج أوضح أنه كان يُسوق منتجه من الزعتر في شكل زعتر جاف لأصحاب المحال التجارية والمواطنين ومن ثم تطورت الفكرة حتى قام السيد فرينه بإنشاء وحدة تصنيع متخصصة في تجفيف وطحن الزعتر وتسويقه في شكل المنتج النهائي المتعارف عليه من الزعتر، ومن ثم توسع السيد فرينه في زراعته لمحصول الزعتر لتبلغ المساحة في الوقت الحالي 40 دونم.

أكد م.أدهم البسيوني مديرية زراعة شمال غزة أن تجربة السيد فرينه تعتبر أحد التجارب الزراعية الجديدة والناجحة في محافظة شمال غزة ، وبين البسيوني أن وزارة الزراعة تُشجع مثل هذه الزراعات لاسيما وأن محصول الزعتر يعتبر أحد محاصيل النباتات الطبية والعطرية المطلوبة في قطاع غزة , وبين أن إجمالي المساحة المزروعة بالزعتر في قطاع غزة لا تتجاوز المائة دونم وبالتالي فهناك فرصة أفضل في عملية التسويق لمزارعين هذا المحصول وهذا ما لا يتوفر في بعض في المحاصيل الأخرى مثل محاصيل الخضار التي تزرع بمساحات أكبر ويكون هناك فائض في الانتاج وتدني في الأسعار .

وأضح البسيوني أن وزارة الزراعة في اجتماعات سابقة مع كبار المزارعين ومن مختلف المحافظات بخصوص تقييم احتياجات القطاع من المحاصيل المختلفة تم توجيه توصية للمزارعين بتوسيع وزيادة المساحة المزروعة بالزعتر في القطاع.