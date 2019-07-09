مستوطنون يجرفون عشرات الدونمات شرق الخليل

جرّف مستوطنون بحماية قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، 24 دونما من الأراضي المحاذية لما تسمى مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي وممتلكات المواطنين شرق مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن مستوطني مستوطنة "كريات اربع" اصطحبوا آلياتهم الثقيلة وشرعوا بحماية من قوات الاحتلال بتجريف 24 دونما من أراضي المواطنين التي تعود ملكيتها للمواطن عبد الصمد جابر، ويعملون على سرقتها من خلال تسييجها، بهدف توسيع المستوطنة المذكورة.

وأضافت المصادر ان أصحاب الأرض قدموا عدة شكاوى في محاكم الاحتلال ويملكون أوراقا ثبوتية "طابو تركي"، وإخراج قيد فلسطيني وأوراقا إسرائيلية تثبت ملكيتهم لها.