ضبط تمور منتهية الصلاحية في الخليل

افاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في محافظة الخليل ان الجهاز ضبط كمية من التمور غير الصالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية في احد مخازن المحافظة لدى احد التجار.

وافاد البيان بان الكمية قدرت بحوالي 100 كغم وتمت عملية المصادرة والضبط وفقا للإجراءات القانونية المتبعة كما تم احالة القضية لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية وعمل للازم فيما يخص تلك الكمية التي كانت جاهزة للتسويق والبيع داخل سوق محافظة الخليل ما كان سيشكل خطرا كبيرا على صحة وسلامة المواطنين، كما وأنه اثناء ضبط كمية التمور تم اكتشاف ان المشتبه به كان يعمل على سيارة عمومية غير قانونية حيث تم مصادرتها واتخاذ الإجراء القانوني بالقضية.

ومن جهة أخرى، اعتقل الجهاز في الخليل شخصين على خلفيات جنائية حيث ان احدهم صادر بحقه 14 امر حبس ويشكل خطرا على السلم الأهلي والمجتمعي.

وذكر البيان ان عمل الجهاز في محافظات الوطن يأتي حسب تعليمات المستوى السياسي بالحفاظ على الامن والسلم الأهلي والمجتمعي وفقا للقانون وما تتطلبه المصلحة العامة.