ترامب يتسلم أوراق اعتماد الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للسعودية

تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوراق اعتماد السفيرة السعودية الجديدة في الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، في استقبال خصصه لها في البيت الأبيض.

وغرّدت ريما بنت بندر وهي أول امرأة في تاريخ السعودية تتولى رئاسة بعثة دبلوماسية لبلادها في الخارج، معلنة أنها قدمت للرئيس الأمريكي أوراق اعتمادها سفيرة لدى واشنطن.