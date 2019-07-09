هيئة الأسرى:الأسير إحسان عثمان يعلق إضرابه بعد وعود بإنهاء اعتقاله الإداري

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن الأسير إحسان محمود عثمان (21 عامًا) من بلدة بيت عور التحتا غرب مدينة رام الله، قد علق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لـ23 يوما، ضد اعتقاله الإداري، بعد تعهد إدارة السجون بعدم تجديده.

وأوضحت الهيئة، أن الأسير عثمان بدأ إضرابه المفتوح عن الطعام منذ تاريخ 16/6/2019، للمطالبة بالإفراج عنه وعدم تجديد الاعتقال الإداري مرة أخرى، حيث ينتهي الأمر الإداري الحالي بتاريخ 11/9/2019.

يذكر أن الأسير إحسان، طالب في جامعة القدس، ويدرس التصوير الطبي، حيث تخرج زملاؤه هذا العام، فيما سيتأخر إحسان عن تخرجه من الجامعة بسبب اعتقاله للمرة الثانية من قبل جيش الاحتلال.

وكان عثمان اعتقل أول مرة عام 2016 وتم الافراج عنه، وجرى اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 13/9/2018، وصدر بحقه أمر إداري مدته ستة أشهر، وتم تجديده للمرة الثانية.