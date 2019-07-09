تحذير من انهيار القطاع الصحي بعد ان بلغ العجر المالي 500 مليون شيكل

حذر اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية الاهلية والخاصة من انهيار القطاع الصحي.

وقال الاتحاد في بيان له، اليوم الثلاثاء، ان صبر اتحاد المستشفيات الاهلية والخاصة نفذ صبره على الوعود منذ اشهر لدفع مستحقات هذه المستشفيات والتي تراكمت منذ ما يزيد على 3 سنوات، فلم يتم اغلاق ديون هذه المشافي لسنة 2016 وبلغت هذه المبالغ حتى الان اكثر من 500 مليون شيكل.

واكد الاتحاد وجود عجز واضح في حسابات هذه المستشفيات والتي اقترضت من البنوك لدفع رواتب موظفيها، وتهديد الموردين بوقف توريد الادوية والمستلزمات الطبية او تورديها بالحد الادنى.

واكد الاتحاد انه توجه للمسؤولين بالحكومة السابقة والحالية بمن فيهم رئيس الوزراء د.محمد اشتيه، قائلين انه للأسف لم يتم حتى تاريخ هذا البيان تنفيذ اي وعودات بدفعات اسعافية او غيرها.

وحذر الاتحاد من ان هذه الظروف ستؤدي حتما الى انهيار هذا القطاع الصحي المهم في وقت يجري الحديث عن توطين الخدمات الطبية مما سيؤدي بالنهاية الى انهاء عقود الكثير من الموظفين وابقاء هذه المشافي فقط للعمل على الحالات الطارئة لكل الموظفين.

واكد اتحاد المستشفيات والمراكز الطبية الاهلية والخاصة ان هذا البيان هو بمثابة نداء استغاثة للجميع للوقوف الى جانب المستشفيات التي شارفت على شفا الانهيار مؤكدا ان الوضع كارثي جدا.