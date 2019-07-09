صحيفة عبرية تزعم: السلطة تراجعت عن موقفها بشأن "صفقة القرن"

زعمت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية تبادلت الرسائل مع الإدارة الأميركية من أجل ما أسمته "تصويب الأمور وإنهاء مقاطعة الرئيس الفلسطيني للرئيس الأميركي وومثليه".

وبحسب الصحيفة التي نقلت عمَّا أسمته "مسؤولًا كبيرًا في رام الله" فإنه من المتوقع أن يغادر وفد من كبار المسؤولين في رام الله برئاسة رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى واشنطن قريبًا، لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين.

ولفتت الصحيفة أن اتصالاتٍ سرية ومناقشات جرت حول إعادة النظر في "الفرصة" التي طرحها الرئيس ترامب على الرئيس عباس، مشيرةً إلى أن "الجانبين قدما موقفًا إيجابيًا، وتم إحزار تقدمًا نحو إمكانية تجديد العلاقات".

وأضافت الصحيفة العبرية: "أحد الأسباب التي دفعن الفلسطينيين إلى تغيير نهجهم هو خيبة الأمل من الدول العربية، التي وافقت على المشاركة في مؤتمر البحرين على الرغم من نداءات أبو مازن لمقاطعته".