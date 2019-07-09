الفتياني: الوفد المصري يبحث آليات تنفيذ اتفاق 2017 وفق جدول زمني

أكد ماجد الفتياني أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ، ان الوفد الأمني المصري يصل الى المنطقة نهاية الأسبوع الجاري لبحث ملف المصالحة المعلق.

وقال الفتياني في تصريحات إذاعية تابعته "فلسطين اليوم" ان هناك جهوداً لاتزال تبذل مع حركة حماس للعودة للمصالحة الفلسطينية وتطبيق ما تم الاتفاق عليه خلال اتفاق عام 2017 ، وفق جدول زمني ، يتم الاتفاق عليه .

بين الفتياني ان الوفد المصري سيحمل خلال زيارته للمنطقة آلية لتطبيق ما تم الاتفاق عليه عام 2017 ، وجدول زمني للتطبيق ، وخاصة ان اتفاق 2017 حظي بإجماع من كافة الفصائل الفلسطينية .

وربط الفتياني النجاح في المساعي المصري في جدية حركة حماس في تطبيق ما تم الاتفاق عليه عام 2017 ، وخاصة ان الجانب المصري يدرك ان العقدة في تطبيق اتفاق المصالحة موجود لدى حركة حماس ، على حد قوله.

وبشأن شروط الولايات المتحدة لعودة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن ، قال: "ليكن واضحاً للإدارة الامريكية انه لا يمكن مقايضة ثوابت الشعب وحقوق الشعب الفلسطيني من اجل مكتب بأبواب ونوافذ ، نحنا قلنا سابقاً مشكلة المكتب كانت قائمة سابقاً ولايمكن ابتزاز القيادة الفلسطينية لتقديم التنازلات على حساب شعبنا .