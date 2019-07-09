السعودية تسمح لطائرة وزير إسرائيلي بالمرور عبر مجالها الجوي

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية سمحت لطائرة "إسرائيلية" خاصة بالمرور في أجوائها وصولًا لأبو ظبي.

وقالت الصحيفة العبرية أن السلطات السعودية سمحت الأسبوع الماضي لطائرة الوزير الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالمرور في أجوائها.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تسمح فيها السعودية للطائرات التي تقلع من "إسرائيل" أو تهبط فيها بالمرور عبر مجالها الجوي.

ففي مارس الماضي، كانت الخطوط الجوية الهندية قد طالبت السلطات السعودية بان تمر طائراتها من فوق في طريقها من دلهي إلى "تل أبيب". كما أن طائرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد يوسي كوهين في أكتوبر مرت فوق السعودية في طريقها إلى سلطنة عمان.

وفي أكتوبر الماضي، قدمت شركة الخطوط الجوية الفلبينية، طلبًا رسميًا إلى المملكة العربية السعودية بالسماح لطائراتها بالتحليق فوق أراضيها في طريقها إلى "إسرائيل"

وقد اعلنت "إسرائيل" الأسبوع الماضي أن وزير خارجيتها، يسرائيل كاتس، زار أبو ظبي، وأجرى لقاء مع مسؤول إماراتي كبير لبحث "تطبيع استخباراتي وأمني"، وعرض مبادرة حول التعاون الاقتصادي الإسرائيلي الخليجي.

وأفادت الخارجية الإسرائيلية، في بيان أصدرته الاثنين الماضي، بأن كاتس زار أبو ظبي الأحد الماضي، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة، والتقى في إطاره الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها وزير إسرائيلي إلى دولة عربية بعد مؤتمر البحرين مباشرة.

