ميتشل الي رام الله اليوم للقاء عباس لبحث الوضع المتأزم في غزة

فلسطين اليوم-رام الله

من المقرر ان يلتقي المبعوث الامريكي الى الشرق الأوسط جورج ميتشل في رام الله في وقت لاحق من يوم الخميس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس وغيره من الزعماء الفلسطينيين وسط استمرار الوضع المتأزم في قطاع غزة.

ولا ينوي المبعوث الامريكي الالتقاء بممثلين عن حركة حماس في غزة.

وكان ميتشل قد اجتمع في وقت سابق برئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت، وقال إنه من الضروري جدا تمديد العمل بقراري وقف اطلاق النار الذين اعلنا في الأسبوع الماضي عقب الهجوم الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة والذي دام 22 يوما.

وكان ميتشل قد اكد ان جولته الحالية في المنطقة، والتي بدأها بعد اقل من أسبوع واحد على تولي الادارة الامريكية الجديدة مقاليد الحكم في واشنطن، تثبت التزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام في المنطقة.

واكد المبعوث الأمريكي التزام واشنطن بالسعي نحو تحقيق حل الدولتين.

وقال الامريكي إن الفلسطينيين يريدون ان يروا هذه الكلمات تترجم الى افعال بعد سنوات طويلة من المفاوضات، ويريدون على وجه الخصوص ان تتوقف اسرائيل عن بناء المستوطنات في الضفة الغربية وان تكف عن شن الهجمات على قطاع غزة.