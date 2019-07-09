تفاصيل اجتماع بين نتنياهو والوفد الأمني المصري لبحث تفاهمات التهدئة

كشف تلفزيون "إسرائيلي"، مساء أمس الاثنين، عن تفاصيل اجتماع عقد يوم السبت الماضي بين رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو والوفد الأمني المصري في مدينة تل أبيب، لبحث تفاهمات التهدئة في غزة.

وقال تلفزيون (i24NEWS) إن الجانبين "الإسرائيلي" والمصري اتفقا على جعل حماس تقبل بالمقترح الذي أرسله الوفد المصري لقيادة حماس، وإن كان غير مرضٍ للحركة".

وأشار التلفزيون إلى أن "حماس طالبت بإدخال 40 مليون دولار شهريا إلى غزة، ودمج موظفيها ضمن المنحة القطرية الأمر الذي رفضته "إسرائيل" رفضا قاطعا".

وأضاف التلفزيون أن "إسرائيل" تريد تحويل الأموال القطرية إلى مشاريع بنى تحتية، وألا توزع للأسر الفقيرة كما كانت توزع بقيمة 100 دولار لكل أسرة.

ولفت إلى أن "إسرائيل" تشترط ألا يحصل على المساعدات المالية عناصر حماس والجهاد الإسلامي، إضافة لمصابي التظاهرات على حدود القطاع.

وتابع التلفزيون:" إسرائيل وافقت على تمويل قطر للمنطقة الصناعية في غزة، على أن تكون ضمن اشراف الأمم المتحدة، مضيفا أن نتنياهو اشترط تطبيق الشروط الإسرائيلية المتمثلة بوقف إطلاق البالونات ووقف الاعمال على الحدود، وإطلاق القذائف الصاروخية.

وذكر التلفزيون "الإسرائيلي" أن الوفد الأمني المصري أجل زيارته إلى قطاع غزة من أجل أن الضغط على حماس، موضحا أن " مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف وقطر ومصر أجروا اتصالات مع حماس بهذا الخصوص".