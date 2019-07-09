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تونس تعود من بعيد وتتأهل إلى دور الثمانية في أمم أفريقيا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:46 - 09 يوليو 2019
بنك فلسطين
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تمكن المنتخب التونسي من التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر، وذلك بعد أن أقصى من طريقه منتخب غانا عقب مباراة دراماتيكية ومشوقة.

وكان الوقتان الأصلي والأضافي من المباراة قد انتهيا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يلجأ الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية.

وتقدم المنتخب التونسي في الدقيقة 73 عبر طه ياسين الخنيسي، قبل أن يتلقى هدفا قاتلا في الدقيقة 90+2 خطأ من المدافع رامي بدوي في مرمى فريقه، بعد نحو دقيقتين فقط على دخوله بديلا للخنيسي بالذات.

وفي ركلات الترجيح، سجل التونسيون كل محاولاتهم الخمس، بينما تمكن الحارس فاروق بن مصطفى الذي دفع به المدرب الفرنسي ألان جيريس دخل في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني بدلا من معز حسن، من التصدي للركلة الغانية الثالثة.

وفي دور الربع النهائي سيلعب منتخب تونس مع مدغشقر، التي حققت إنجازًا تاريخيًا بفوزها على كونغو الديمقراطية.

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