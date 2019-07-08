ترامب ينتقد بشدة إدارة تيريزا ماي لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، تنديده بطريقة إدارة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وحمل ترامب، ماي مسؤولية "الفوضى" القائمة حاليا، معربا عن سروره لرحيلها القريب.

وقال ترامب في تغريدة الاثنين: "لدي ملاحظات كثيرة على طريقة إدارة المملكة المتحدة ورئيسة الحكومة تيريزا ماي للبريكست".

وأضاف: "لقد قلت لها ما كان يجب القيام به، لكنها قررت التصرف بشكل مختلف".

وتابع ترامب: "إن الخبر السعيد بالنسبة للملكة المتحدة الرائعة أنه سيكون لها رئيس جديد للحكومة".

I have been very critical about the way the U.K. and Prime Minister Theresa May handled Brexit. What a mess she and her representatives have created. I told her how it should be done, but she decided to go another way. I do not know the Ambassador, but he is not liked or well.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2019

كما أعلن ترامب من جهة ثانية، أنه لن يجري من الآن فصاعدا أي اتصال بالسفير البريطاني في واشنطن كيم داروش، وذلك عقب تسريب مذكرات دبلوماسية أرسلها السفير إلى لندن وتضمنت تشكيكا بقدرات ترامب على الحكم.

وقال ترامب في تغريدته: "أنا لا أعرف السفير، لكنه غير محبوب في الولايات المتحدة ولا ينظر إليه هنا بشكل جيد. لن يكون لي معه أي اتصال".

وتأتي تغريدات ترامب بعد يومين على قيام صحيفة ميل أون صنداي بنشر مذكرات أرسلها السفير إلى مسؤولين في لندن يعتبر فيها أن الرئيس الاميركي "يفتقر إلى الكفاءة".