نتنياهو: لولا جهودي لحصلت إيران على ترسانة نووية

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أن جهوده هي ما منع إيران من الحصول حتى الآن على السلاح النووي، مطالبا الدول الأوروبية بمعاقبة طهران على رفعها لمستوى تخصيب اليورانيوم.

وقال نتنياهو اليوم في حديث إلى صحيفة "هآرتس"، ردا على سؤال عما إذا كان انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 جعل الوضع أكثر خطورة: "لو لم أخض هذه المعركة ضد إيران لحصلت على الترسانة النووية. وسبب عدم امتلاكها (للسلاح النووي حتى الآن) يكمن في الضغوط التي نمارسها، في مواجهة العالم كله والإدارة الأمريكية السابقة والعديد من الناس في الحكومة الإسرائيلية أيضا. هذا يشكل خطراً هائلا على مستقبلنا، لكن (جهودنا) أوقفت (إيران) هذه المرة".

وحذر نتنياهو من أن طهران تحاول اليوم خرق الخط الأحمر وتؤشر بوضوح على سعيها إلى الحصول على السلاح النووي، مشيراً إلى أن العقوبات الأمريكية الصارمة تجعل تحقيق هذا الهدف صعباً للغاية بالنسبة للإيرانيين لكنها لا تنهي المشكلة.

وجدد نتنياهو تأكيده على أن تل أبيب لن تسمح لطهران بالحصول على قنبلة نووية.

وفي معرض تعليقه على قرار طهران الأخير لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم بـ4.5%، حث رئيس نتنياهو زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، على فرض عقوبات على إيران، مشدداً على أن الجمهورية الإسلامية "تختبر صبرهم" بقرارها الأخير.