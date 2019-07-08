المغرد السعودي "مجتهد" يتوعد بالكشف عن مجموعة خاصة بابن سلمان

قال حساب المغرد السعودي الشهير "مجتهد"، إنه سيقوم قريبا بنشر "تفاصيل المجموعة المسؤولة عن طيران المهمات الخاصة لابن سلمان" .
وقال عبر تغريدته إن المجموعة الخاصة تقوم بالعديد من المهمات من أبرزها "الأموال و المخدرات و فرق الخطف والاغتيال والمخطوفين، ورحلات أشخاص مهمين غير رسميين و الرحلات الخاصة لإسرائيل ومهمات أخرى نذكرها عند التفصيل" .
قريبا بإذن الله— مجتهد (@mujtahidd) July 8, 2019
تفاصيل المجموعة المسؤولة عن طيران المهمات الخاصة لابن سلمان والتي تقوم بنقل:
- الأموال
- المخدرات
- فرق الخطف والاغتيال والمخطوفين
- رحلات أشخاص مهمين غير رسميين
- الرحلات الخاصة لإسرائيل
- ومهمات أخرى نذكرها عند التفصيل