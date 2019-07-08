المغرد السعودي "مجتهد" يتوعد بالكشف عن مجموعة خاصة بابن سلمان

قال حساب المغرد السعودي الشهير "مجتهد"، إنه سيقوم قريبا بنشر "تفاصيل المجموعة المسؤولة عن طيران المهمات الخاصة لابن سلمان" .

وقال عبر تغريدته إن المجموعة الخاصة تقوم بالعديد من المهمات من أبرزها "الأموال و المخدرات و فرق الخطف والاغتيال والمخطوفين، ورحلات أشخاص مهمين غير رسميين و الرحلات الخاصة لإسرائيل ومهمات أخرى نذكرها عند التفصيل" .