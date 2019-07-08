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كوت ديفوار تطيح بمالي وتتأهل لربع النهائي أمم إفريقيا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:56 - 08 يوليو 2019
منتخب ساحل العاج منتخب ساحل العاج
بنك فلسطين
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تأهل منتخب كوت ديفوار، الإثنين، إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة في مصر.

وتغلب منتخب كوت ديفوار على منتخب مالي بهدف دون رد، في مباراة ثمن النهائي للبطولة القارية.

وقدم منتخب مالي شوط أول مميز للغاية، وفرض سيطرته على مجريات اللقاء وكان الأقرب والأخطر في ظل تراجع كبير من الجانب الإيفواري.

وفي الشوط الثاني، دخل منتخب كوت ديفوار أجواء اللقاء، وتبادل المنتخبان إهدار الفرص، حتى نجح ويلفريد زاها من تسجيل هدف المنتخب الإيفواري الوحيد في الدقيقة 76.

وبهذه النتيجة، ضرب منتخب كوت ديفوار موعدًا مع منتخب الجزائر في ربع النهائي للبطولة الإفريقية.

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