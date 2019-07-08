شرطة الاحتلال تكشف بعض اعترافات نتانياهو

ذكرت القناة الثانية العبرية، مساء اليوم الأثنين، أن شرطة الاحتلال، سمحت بالكشف عن بعض اعترافات رئيس الوزراء نتنياهو، في ملف الفساد رقم 1000.

وقالت القناة الثانية، إن نتنياهو اعترف أنه قام باستدعاء مروحية عسكرية، لتوصيل المليونير ملينشتاين وصديقه، لأجراء مقابلة مع ملك الأردن.

وأضافت القناة العبرية، أن نتنياهو، كان يقدم التسهيلات لصديق المليونير ملينشتاين، وحصل مقابل ذلك على العديد من الهدايا الفاخرة.

وبحسب القناة الثانية، قدم المليونير ملينشتاين لنتنياهو، الهدايا والسجائر والمشروبات الروحية باهضه الثمن، على مدار 5 سنوات.

ولفتت القناة العبرية، الى أن رئيس الوزراء نتنياهو، خضع للتحقيق بملفات الفساد، 12 مرة، بمكاتب وحدة "لاهب" بالشرطة الإسرائيلية.

وأشارت القناة الثانية، الى أن المستشار القانوني للحكومة، قررت تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، واخضاعه لجلسة استماع، بتهمة الغش والخداع وخيانة الأمانة.