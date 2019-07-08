ابو عبيدة: المقاومة سطرت ملحمة بطولية خلال عدوان 2014

أكد الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة أن معركة حد السيف لا زالت تداعياتها تزلزل أركان المنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية.

وتابع أبو عبيد في تغريدة له عبر حسابه على تيليغرام مساء اليوم الاثنين: "لقد سطر شعبنا ومقاومته ملحمة بطولية خلال معركة العصف المأكول أذهلت العدو والصديق"، مضيفاً: "منذ انتهاء المعركة لم تتوقف عجلة الإعداد ولا صراع الأدمغة مع المحتل الذي رأى بعضا من بأس المقاومة خلال معركة حد السيف التي لا زالت تداعياتها تزلزل أركان المنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية وما تدخره المقاومة أعظم بفضل الله".

وكان مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام، قد أفشلوا مخططاً صهيونياً مساء الأحد 11 نوفمبر 2018 بعد اشتباكهم مع قوة صهيونية خاصة شرقي خانيونس، ما أدّى لمقتل قائدها وإصابة آخرين بحسب اعتراف جيش العدو، قبل أن تهبط طائرةٌ مروحيةٌ عسكرية قرب السياج وتقوم بانتزاع القوة الهاربة وخسائرها الفادحة تحت الغطاء الناري المكثف، وارتقى خلال المطاردة والاشتباك مع تلك القوة سبعة من مجاهدي القسام .

وكشف الناطق العسكري باسم كتائب القسام "أبو عبيدة" خلال مؤتمر صحفي، عن أفراد القوة الهاربة بأسمائهم وصورهم وطبيعة مهماتهم والوحدة التي يعملون فيها، وأساليب عملها، ونشاطها الاستخباري مؤكداً بأن القسام سيطر على أجهزة تقنية ومعدات تحتوي على أسرار كبيرة ظن العدو أنها تبخرت باستهدافه لمركبات ومعدات القوة أثناء انسحابها.