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برهوم: حكومة اشتية تواصل التضييق على أهلنا في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:36 - 08 يوليو 2019
فوزي برهوم فوزي برهوم
بنك فلسطين
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أكد فوزي برهوم، الناطق باسم حركة حماس أن محاولات حكومة اشتية التشويش على إقامة مستشفى دولي شمالي قطاع غزة لحل الأزمة الصحية المتفاقمة التي صنعها الاحتلال الإسرائيلي وتسببت بها إجراءات عباس وحكوماته الانتقامية ضد أهلنا في القطاع، وكرستها حكومة اشتية بسياساتها المقيتة يأتي في إطار محاولاتهم المستمرة للتضييق على أهلنا في غزة ومفاقمة ازماتهم وضرب مقومات وعوامل صمودهم.

وقال برهوم في تصريح له مساء اليوم الاثنين: "إن هذه السياسة المشينة لسلطة عباس وحكومة اشتية تكشف زيف حديثه حول حرصه على غزة ومساعدة أهلها، وتأكيداً على تخلي حكومة اشتية عن مسئولياتها تجاه غزة وأهلها المحاصرين.

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