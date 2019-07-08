لواء جولاني يعود مجدداً لحدود غزة

كشفت صحيفة "يديعوت احرنوت العبرية"، مساء الاثنين، أن قيادة الجيش الإسرائيلي قررت نشر لواء جولاني على حدود قطاع غزة بدلاً من لواء "الناحال".

ووفقاً للصحيفة فإنه منذ الأيام القليلة الماضية واليوم وخلال أسبوع سيكمل لواء جولاني الانتشار على طول حدود قطاع غزة بدلاً ن لواء الناحل.

وأوضح المراسل متان تسوري، أنه سيتم نشر لواء جولاني على الحدود وداخل كيبوتسات ومستوطنات الغلاف، مشيرًا إلى أن عملية النشر بدأت فعليًا وستنتهي خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن اللواء سيتم نشره على الحدود بدلًا من لواء ناحال العسكري، دون أن يتوضح الهدف من هذا التحرك.