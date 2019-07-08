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بنس: مستعدون للحوار مع إيران بشأن برنامجها النووي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:35 - 08 يوليو 2019
مايك بنس مايك بنس
بنك فلسطين
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قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، الاثنين، إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي ولا تسعى للحرب لكنه أوضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لحماية المصالح الأميركية والأميركيين.

وأوضح نائب الرئيس الأميركي مايك بنس "يجب على إيران ألا تسيء فهم ضبط النفس الأميركي بأنه ضعف لعزمها".

وأكد أن "الولايات المتحدة لا تسعى لحرب مع إيران. نحن نرغب في الحوار. نحن مستعدون للإنصات. لكن أميركا لن تتراجع".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أنها تراجعت في اللحظات الأخيرة عن توجيه ضربة عسكرية لإيران الشهر الماضي، بعد إسقاط طائرة أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز.

وجاء إسقاط الطائرة المسيرة بعد أسابيع من تصاعد في التوتر بين الجانبين بسبب سلسلة هجمات على ناقلات نفط في الخليج.

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