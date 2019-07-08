روائي مصري شهير لـ"صلاح": اجلس في بيتك وشاهد محرز!

وجه الروائي المصري الشهير عمار علي حسن، رسالة قاسية للاعب منتخب مصر محمد صلاح، ردا على رسالة صلاح التي شكر فيها جميع المصريين.





وقال عمار في تعليقه على تغريدة اللاعب محمد صلاح: "لا بأس.. حظ سعيد لاحقا، لديك الآن فرصة لتجلس في بيتك وتشاهد زميلك هداف الدوري الإنجليزي الأسبق رياض محرز كيف يقاتل من أجل منتخب بلده الجزائر كأنه لاعب لا يزال في بدايته، ويريد إثبات نفسه".

وكان محمد صلاح قد نشر تغريدة له على حسابه في"تويتر" بعد خروج منتخب مصر من بطولة الأمم الإفريقية المقامة على أرضه ووسط جماهيره.

وقال صلاح: "حزين جدا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية، اللي لازم أشكرها شكر كبير على الدعم المعتاد منهم، وإن شاء الله نتعلم من الأخطاء اللي وقعنا فيها والتوفيق للمنتخب فيما هو قادم".