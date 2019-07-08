مواطنو "البدون" يطالبون بحل قضيتهم والسماح لهم بالسفر

شارك العشرات من حملة "الجوازات المصفرة" في قطاع غزة، ظهر اليوم الاثنين، في وقفة احتجاجية للمطالبة بالسماح لهم بالسفر عبر معبر رفح.

وتجمع هؤلاء أمام مقر دائرة شؤون اللاجئين في مدينة غزة، وحملوا شعارات تطالب بالسماح لهم بالسفر عبر معبر رفح، أسوة بباقي المواطنين، خصوصاً أنهم يحملون جوازات سفر فلسطينية معتمدة وصادرة من وزارة الداخلية.

يشار إلى أن حملة هذه الجوازات يندرجون ضمن ملف "البدون" الذين لا يحملون هويات شخصية، بسبب عدم امتلاكهم لرقم وطني أو قومي، لأنهم ولدوا خارج الوطن، وبناءً عليه لا يمكنهم استخراج جوازات سفر عادية.