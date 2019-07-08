حكومة رام الله ترفض انشاء مستشفى شمال غزة وهذه قراراتها

أشاد رئيس حكومة رام الله د. محمد اشتيه، بنتائج الزيارة الوزارية الأولى لحكومته إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، كمحطة أولى ضمن خطة التواصل مع الأشقاء العرب في إطار استراتيجية الحكومة للانفكاك التدريجي عن الاحتلال.

وأعرب اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الاثنين، عن كامل تقديره للأردن ملكاً وحكومة وشعباً على الدعم الاستراتيجي السياسي والاقتصادي للحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقد شملت الملفات التي تم بحثها بين الوفد الفلسطيني والأشقاء في الأردن قطاعات الصحة والاقتصاد والزراعة والطاقة والنقل والمواصلات والمالية، حيث تم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم قابلة للتطبيق ضمن أطر زمنية قصيرة ومتوسطة المدى تتم متابعتها من خلال لجان مختصة لضمان تنفيذها في الوقت المحدد.

وفي السياق ذاته، قرر المجلس تشكيل وفد وزاري وآخر من رجال الأعمال لزيارة جمهورية العراق الشقيق يوم الاثنين المقبل، لفتح آفاق التعاون بين فلسطين والعراق في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية منها، وبما يعزز توطيد عرى العلاقة الاستراتيجية مع العمق العربي.

وتقدم المجلس بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، وخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز على تفضله باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي الشهداء لهذا العام، مشيراً إلى أنها تشكل رسالة عربية إسلامية رداً على اقتطاعات أموال الشهداء والأسرى وقرصنة الأموال التي تقوم بها "إسرائيل".

وفي سياق المتابعة القانونية والملاحقة القضائية لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للحقوق الوطنية الفلسطينية، ناقش المجلس جهد منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" لتنفيذ دراسة حول التكلفة الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال، تمهيداً لعرضها في المحافل الدولية ومحاسبة "إسرائيل" على تلك الانتهاكات، وأدان استيلاء المستوطنين على مبنى سكني من 4 طوابق في حي الصوانة في القدس.

وأكد مجلس الوزراء أن المستشفى الذي تسعى إسرائيل وأمريكا لإقامته على الحدود الشمالية لقطاع غزة إنما يأتي في إطار المحاولات المستمرة لتكريس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية تحت ذرائع إنسانية، وتعتبر الحكومة أن إقامة مثل هذا المستشفى خارج عن منظومة العمل الوطني والحكومي، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا المشروع.

وقرر المجلس المصادقة على كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الحكومتين الفلسطينية والأردنية، والمصادقة على دعم تعرفة الكهرباء والتي تقدم من خلالها الحكومة الدعم للمواطنين بما يعادل 12.5 مليون شيقل للأشهر الثلاثة القادمة.

واعتمد المجلس تشكيل مجلس التعليم العالي بهيئته الجديدة، وصادق على الاتفاقية بين المدرسة الوطنية للإدارة والمدرسة الوطنية التونسية، واعتمد تشكيل اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية.